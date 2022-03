(Agencia Uno) – La selección chilena de fútbol se inclinó este jueves sin apelación por 4-0 en su visita a Brasil, en el Estadio Maracaná por la penúltima fecha de las clasificatorias sudamericanas, y se aferra a un milagro para acceder al repechaje por un cupo al Mundial de Qatar 2022.

Con el traspié en Río de Janeiro y a falta de una sola jornada, Chile se estacionó en el séptimo lugar de la tabla con 19 unidades. Para acceder a la repesca con un representante de la Confederación de Asia, el combinado que dirige Martín Lasarte debe derrotar a Uruguay en la jornada final y esperar que Perú (21) y Colombia (20) dejen puntos.

En la presente jornada se definió la clasificación de Uruguay y Ecuador a la cita máxima de balompié, que acompañarán por la región a Brasil y Argentina, quienes timbraron con anticipación su boleto hacia Qatar.

La resistencia del combinado nacional duro casi un tiempo. Cuando se cumplía el minuto 41, Mauricio Isla derribó a Neymar dentro del área y el árbitro argentino Daío Herrera no dudó en sancionar la pena máxima. Neymar se paró al frente del balón y no falló a los 43’ desde los 12 pasos con un remate pegado al palo derecho de un Claudio Bravo que se lanzó al otro costado.

Cuando el combinado nacional aún no se sacudía de la apertura de la cuenta, la verdeamarelha se encontró con el 2-0 a los 45 minutos. Tras un error en la salida de Bravo, Vinicius Jr sacó un zurdazo cruzado que pasó entre las piernas del golero nacional para terminar al fondo de la red.

En el arranque del complemento, específicamente a los 47’, se le anuló un gol al forastero. El ingresado Joaquín Montecinos sacó un centro rasante desde la derecha y Arturo Vidal le pegó de primera para batir al meta del Liverpool. Tras revisión del VAR quedó sin efecto el tanto por posición de adelanto del jugador del Inter de Milan.

Brasil llegaría al tercero con otro lanzamiento penal y terminaría por sentenciar el cruce ante su gente. Bravo le cometió infracción a Antony, muy al límite del área, pero el juez marcó el punto desde los 11 metros.

Esta vez fue Philippe Coutinho el encargado de rematar la pena máxima y acertó a los 72 minutos con un remate al lado derecho del capitán de la roja.

Ya en los descuentos, a los 90+1’, Brasil estructuraría su goleada. Richarlison se metió al área por derecha y con un remate colocado al segundo palo superó la estirada de Bravo.

En la última fecha de las clasificatorias, Chile enfrentará el día 29 de marzo a Uruguay en San Carlos de Apoquindo. No solo debe superar a Uruguay sino que también esperar que Perú no supere como local a Paraguay y que Colombia no gane en su visita a Venezuela.