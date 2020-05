VIDEO RELACIONADO – Lucas Barrios alzó la voz frente a la crisis de Colo Colo (02:45)

En un distendido diálogo con su ex entrenador, Alex Rossi, a través de Live de Instagram, el ex tenista chileno Marcelo Ríos se dio el tiempo para hablar sin filtro sobre diferentes tópicos de su vida y de la actualidad en el mundo.

Sobre el coronavirus, señaló: “Me da susto, le agarré harto respeto al coronavirus. Yo tuve influenza el año pasado y me quería matar por el dolor de cabeza y lo mal que me sentía. Todavía no estoy listo para morir”.

En esa línea cuestionó las medidas que se han tomado en Estado Unidos, país de residencia del ex tenista: “Es raro lo que está pasando, porque siendo el país más infectado, están abriendo los malls, Disney. Entonces no entiendo. Es poco entendible abrir lugares masivos teniendo tantos contagiados”. Luego, en tono de broma, agregó: “Lo único que sé es que la cuarentena me ha agarrado un olor a ala, todo el día. Y diarrea bastante importante”.

Lee también: Vidal y todo el plantel del Barcelona se realizaron el test del coronavirus

También tuvo palabras para Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP, quien es testigo del FBI y vive en Miami hace más de cuatro años: “Necesito verlo y preguntarle ‘¿cómo mierda lo hiciste?’. Me gustaría ir solo para verlo, hacer una entrevista. Pero Miami no me gusta, hay mucha gente”.

En otro ámbito, el Chino recordó cómo consiguió llegar a la cima del ATP: “Mi primera meta era sacar a (Pete) Sampras, porque me caía pésimo. El mismo agente que tenía, era el que tenía Sampras. No me caía bien, nunca hablé con él, aunque tuviésemos el mismo agente. Sabía que ganando Indian Wells quedaba 3° y el Lipton 1°. Hoy me pongo a pensar cómo lo hice y no sé cómo mierda lo hice y no tengo idea. Es impresionante cómo pasa el tiempo”.

Lee también: Históricos registros: CDF transmitirá el Mundial de 1966

Y le reveló a Rossi que pensó en dejar el tenis tras ese logro. “No me acuerdo si le dije a mi papá o al tipo que me manejaba, que cuando llegara a ser número 1 me iba a retirar del tenis y estuve a un minuto de decir en la conferencia que me retiraba. No era de soberbio, quería hacerlo. Después me puse a pensarlo fríamente y dije: ‘¿qué mierda hago después? ¿me meto a la universidad?'”, recordó.

Después, reflexionó: “Tengo dos cosas malas. Llegué al 1 y después me lesioné. Y también que me hubiese gustado ser 1° más viejo. Era demasiado pendejo a los 21 años, no tenía idea de nada. Me agarró en un momento en el que me gustaba el hueveo, salir… Lo que hace un pendejo de 21 años. Me hubiese gustado ser más viejo, más maduro”.

En cuanto a los jugadores que le llaman la atención hoy, afirmó: “Me cago de la risa con Kyrgios y Fognini. Me gusta ver ese tenis. Hoy tiras una raqueta y te pasan una multa, no puedes hacer nada. El tenis ha puesto tantas reglas y dices cualquier cosa y ya estás multado. El tenis se ha puesto un poco fome”.

Finalmente, se animó a armar a su jugador ideal. “De derecha tu puedes decir que Fernando González tenía muy buena derecha y potencia, pero no era quizás tan regular. Hoy Djokovic no te falla una. Lo veo más sólido a Djokovic de derecho y revés”, concluyó.