Marcelo Bielsa tras críticas de Luis Suárez: “No ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad quedó afectada”

El DT de la selección charrúa afirmó que, a pesar de las críticas recibidas, preparó el partido contra Perú con la máxima seriedad y aseguró que la situación no será objeto de nuevos cuestionamientos, quedando como un asunto interno del equipo.

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, salió al paso de las críticas recibidas por un grupo de jugadores y exjugadores de la selección charrúa respecto a su actuación en el campo y su forma de dirigir. Esto se produjo tras una denuncia realizada por Luis Suárez.

¿Qué pasó?

El delantero, que actualmente milita en el Inter de Miami, denunció gravemente al “Loco” por su comportamiento en los entrenamientos, cuestionando incluso que no se dirigía a los jugadores de forma adecuada.

Además, referentes actuales del equipo como Fede Valverde respaldaron lo dicho por Suárez, criticando la gestión del director técnico.

“Mi autoridad quedó afectada”

Ante estas críticas, el exentrenador de la selección chilena se pronunció en conferencia de prensa sobre el asunto, posterior al partido de los charrúas contra Perú en las eliminatorias al Mundial 2026.

“No ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad quedó afectada, pero la preparación la hice con máxima seriedad y la respuesta de los jugadores fue la misma de siempre“, destacó el DT tras el encuentro.

Bielsa enfatizó que “la entrega del equipo fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Lo que pasó en la semana no condiciona ni explica, no lo vinculo con cómo jugamos, ni creo que tuvo un efecto que no fuese una semana con mucha efervescencia“.

Finalmente, afirmó que no responderá más inquietudes respecto a la situación con los jugadores, asegurando que esos aspectos deben tratarse en la intimidad del grupo.

“No voy a responder sobre el contenido de los temas que se revisaron. Más que eso no le puedo decir, porque tendría que describirle aspectos que corresponden a la intimidad de un grupo; los episodios que se deben revisar deben hacerse internamente, no difundiéndolos“, sentenció.