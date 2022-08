(TNT Sports) – El fair play financiero sigue complicando al Real Betis y el técnico Manuel Pellegrini está preocupado por la situación que viven seis de sus jugadores, entre ellos, el capitán de la selección chilena, Claudio Bravo.

El “Ingeniero” fue consultado en rueda de prensa por el estado de sus pupilos que no han podido ser inscritos y fue claro en señalar que “es una situación incómoda, por no jugar y por no saberse el futuro, siendo que el plazo acaba la próxima semana”.

Lee también: Universidad Católica criticó el uso de su camiseta en la franja del Rechazo

“Lo importante es que se solucione la situación para que el plantel esté tranquilo y lo transmitamos en el terreno de juego”, complementó.

Es más, Pellegrini reveló que “estoy siempre conversando con ellos. Uno de los motivos de la victoria del lunes fue la participación de ellos en los vestuarios. Son capitanes, veteranos y los más nuevos, más William José, que ha ayudado a adaptarse a sus dos compatriotas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TNT Sports Chile (@tntsportscl)

Pese a que los jugadores no han podido ser inscritos, el estratega valoró el profesionalismo y lo que han ayudado a sus compañeros: “Es importante el aporte de todos ellos desde fuera del campo ante el Elche”.

Lee también: Jugadoras de S. Morning denuncian negligencia en partido con D. Antofagasta: Piden investigación y sanción a responsables

Por último, le envió un mensaje a la dirigencia verdiblanca: “A los canteranos es complicado exigirles si el club quiere conseguir algo“.

Cabe recordar que el libro de pases en España cierra el 31 de agosto y en Real Betis esperan solucionar el problema financiero antes de esa fecha para poder contar con todos sus jugadores para la temporada 2022-2023.