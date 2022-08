El plantel femenino de Santiago Morning denunció negligencia y una serie de irregularidades cometidas en el marco de su partido contra Deportes Antofagasta que se realizó el pasado 13 de agosto en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta.

A través de la una declaración pública, las jugadoras relataron que previo a salir del hotel para disputar el encuentro que estaba programado para las 11:00 horas, “se nos comunicó que había un retraso en el horario del partido por problemas con el arriendo de la cancha”.

“Esto significó que tuvimos que realizar nuestra preparación precompetitiva en el hotel, es decir, cambiarnos de ropa y realizar los vendajes en el hall, lugar que no posee las condiciones óptimas para estos fines. Sin certezas sobre el futuro del partido, se decidió ir al recinto deportivo”, agregaron.

Sin embargo, “al llegar se nos impidió el ingreso, ya que el estadio estaba siendo utilizado para otra actividad municipal. Por cierto, todo este tiempo de espera e incertidumbre -que altera la rutina prepartido- afecta negativamente al rendimiento deportivo”, agregaron.

Luego de 30 minutos, se le informó al plantel que “gracias a las gestiones de ambos clubes, el partido se jugaría a las 12:00 horas en la cancha Lautaro. Con el ánimo de jugar el encuentro a pesar de todos los inconvenientes nos dirigimos al lugar, siendo evidente que la infraestructura no era apropiada. La cancha era de pasto sintético desgastado y tenía múltiples parches, lo que genera un gran riesgo de lesión. Por otro lado, se podía observar que no cumplía con las medidas reglamentarias. El camarín no era adecuado para la cantidad de jugadoras de un plantel profesional: no contaba con baños ni duchas”.

Además, las profesionales acusaron que “el calentamiento tuvo que realizarse en una multicancha de cemento. Es de amplio conocimiento que el cambio de superficies pone en riesgo la salud”.

“A pesar de las múltiples irregularidades y tener la opción de ganar por WO, decidimos jugar el partido a fin de no perjudicar injustamente a las jugadoras de Antofagasta, que pudimos ver cómo se vieron afectadas por la misma incertidumbre que nosotras. Sin embargo, nos parece que lo vivido constituye una falta de respeto a ambos planteles”, añadieron.

De este modo, el plantel exigió que la situación sea investigada y se sancione a las entidades responsables “para evitar que se repita este tipo de situaciones que frenan la profesionalización. Instamos a que exista una mayor coordinación con la Municipalidad de Antofagasta y que se resguarden los espacios para la realización del campeonato nacional femenino de primera división”.

“La improvisación vivida no da cuenta de la preparación y trabajo que realizamos día a día, por lo que exigimos disculpas públicas pertinentes”, sentenciaron.

A través de su cuenta de Twitter, la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff) respaldó la denuncia de las jugadores y manifestó: “Es inaceptable exponer la integridad de las futbolistas y permitir que el Campeonato se desarrolle en recintos sin las condiciones necesarias”.

“Estamos tomando acciones y solicitando antecedentes a la ANFP para tener claridad sobre lo sucedido y trabajar en conjunto para que se respeten a cabalidad las condiciones requeridas para entrenar y competir”, finalizó.