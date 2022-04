(EFE) – El argentino Manu Ginóbili, leyenda de los San Antonio Spurs, entró oficialmente este sábado en el Salón de la Fama de la NBA, anunció la liga de baloncesto estadounidense.

Ginóbili, de 44 años y cuatro veces campeón de la NBA, fue incluido en las glorias del baloncesto de EE.UU, junto a Tim Hardaway.

“Otra de las cosas que nunca soñás cuando empezás a picar la pelotita naranja! Gracias a todos los que me acompañaron en este camino!”, escribió Ginóbili en su cuenta de Twitter tras recibir la noticia.

Se trata del primer año en que podía ser elegido Ginóbili ya que uno de los requisitos para entrar en el Salón de la Fama es que el homenajeado en cuestión lleve al menos cuatro temporadas retirado.

Ginóbili, quien se despidió de las canchas en 2018 tras una impresionante carrera que le vio también colgarse el oro olímpico en Atenas 2004, era uno de los grandes favoritos para entrar en esta ocasión al Salón de la Fama desde que se anunció la lista de finalistas a mediados de febrero.

El argentino, que ahora tiene 44 años, jugó en la NBA de 2002 a 2018, siempre con los San Antonio Spurs, y formó un trío histórico junto a Tim Duncan y Tony Parker.

El escolta fue también campeón de la Euroliga con el Virtus Bolonia italiano en 2001.

La ceremonia para los nuevos miembros del Salón de la Fama se realizará en septiembre en Springfield (Massachusetts).

