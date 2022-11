(CNN) – El Manchester United anunció este viernes que han “iniciado los pasos apropiados” en respuesta a la reciente entrevista del delantero estrella Cristiano Ronaldo.

Ronaldo concedió una entrevista a Piers Morgan de TalkTV en la que dijo que se sentía traicionado por el club, manifestó su falta de respeto por el técnico Erik ten Hag y puso en duda si volvería al equipo. El comunicado del Manchester United señaló que no harán más comentarios sobre el asunto “hasta que este proceso llegue a su fin”.

En una entrevista con Piers Morgan para TalkTV, publicada este domingo, se le preguntó a Ronaldo si la jerarquía del United estaba tratando de sacarlo del club: “Sí, no solo el entrenador (Ten Hag), sino otros dos o tres muchachos alrededor del club. Me sentí traicionado”.

“Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado”. El lunes, el club emitió una respuesta a la entrevista, diciendo que están al tanto de las declaraciones del delantero.

“El Manchester United toma nota de la cobertura mediática de una entrevista de Cristiano Ronaldo”, afirma el equipo en el breve comunicado en el que se limitan a decir que están al tanto de las declaraciones y que darán una respuesta “una vez se hayan establecido todos los hechos”.

El mes pasado, Ten Hag dijo que Ronaldo se negó a entrar como suplente contra el Tottenham Hotspur cuando el delantero caminó por el túnel cuando quedaban unos minutos del partido después de quedarse en el banquillo. Entonces el equipo dijo que no formaría parte de la plantilla que enfrentó al Chelsea el sábado siguiente.

El delantero de 37 años, que será el capitán de Portugal en el Mundial de Qatar, dijo de Ten Hag: “No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me respetas, nunca te tendré respeto”.

El United no respondió de inmediato cuando fue contactado por Reuters para hacer comentarios. Después del partido de Tottenham, Ten Hag dijo que Ronaldo seguía siendo “un jugador importante en el equipo”.

Ronaldo aseguró que el Manchester United no lo apoyó cuando llevaron a su hija al hospital en julio. Dijo que el club dudaba de él y mostraba falta de empatía cuando no llegaba a tiempo al entrenamiento de pretemporada.