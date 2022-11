(CNN) – El delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, reveló que guarda las cenizas de su hijo en su casa y describe su muerte como el peor momento de su vida.

La estrella de Portugal había anunciado en octubre de 2021 que él y su pareja, Georgina Rodríguez, estaban esperando mellizos. En diciembre anunciaron que esperaban un niño y una niña. En abril, sin embargo, la pareja anunció que el niño había muerto.

En la última entrega de la entrevista de TalkTV de Ronaldo con Piers Morgan publicada el martes, la superestrella habló sobre el impacto que la tragedia tuvo en él y su familia. “Las cenizas de mi hijo están conmigo, como mi papá, están aquí en la casa. Es algo que quiero conservar por el resto de mi vida y no tirarlo al océano o al mar”, dijo Ronaldo, cuyo padre murió en 2005.

“Los guardo conmigo. Están al lado de mi papá. Tengo una pequeña iglesia abajo, una capilla, y allí mantengo a mi papá y a mi hijo”.

Al anunciar la muerte de su hijo en las redes sociales, Ronaldo y Rodríguez escribieron en ese momento: “Solo el nacimiento de nuestra niña nos da fuerzas para vivir este momento con algo de esperanza y alegría”.

En su última entrevista, Ronaldo explicó cuánto le costó lidiar con la dificultad de llorar a su hijo al mismo tiempo que celebraba a su hija recién nacida. “Es una locura. A veces traté de explicárselo a mi familia e incluso a mis amigos más cercanos. Yo digo: ‘Nunca me sentí feliz y triste en el mismo momento‘. Nunca sentí. Es difícil de explicar”, dijo Ronaldo.

“Es muy difícil. Es… no sabes si lloras o no sabes si sonríes. Porque es algo que no sabes cómo reaccionar. No sabes qué hacer, para ser honesto”, dijo.

A pesar de lidiar con la trágica noticia fuera del campo, Ronaldo regresó rápidamente al equipo del Manchester United y comentó que lidiar con una tragedia familiar mientras jugaba al más alto nivel fue difícil para todos: “Probablemente, los peores momentos que pasé en mi vida desde que murió mi padre”.

“Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, y tienes ese problema, es duro, sabes, como ser humano que soy. Tuvimos momentos bastante difíciles porque no entendemos por qué nos pasó. Fue difícil, para ser honesto. Fue muy, muy difícil entender lo que estaba pasando en ese período de nuestra vida”, manifestó.

“Como sabes, el fútbol sigue ahí, tan rápido, muchas competencias, el fútbol no para. Tuvimos muchas, muchas competencias. Y pasar en ese momento fue probablemente el momento más difícil que he tenido en mi vida. Mi familia y yo, especialmente Gio. eso fue difícil”, señaló el futbolista.