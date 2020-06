VIDEO RELACIONADO – Colo Colo piensa en cambiar el nombre del estadio (01:52)

Este 30 de junio termina el préstamo de Alexis Sánchez en el Inter de Milán, por lo que debería volver al Manchester United, dueño de su pase. Sin embargo, los ingleses están evaluando extender la cesión o enviarlo a otro club.

Lee también: Vuelve el fútbol a Estados Unidos: Major League Soccer se jugará en el parque de diversiones de Disney

En caso de volver a Old Trafford, los Diablos Rojos tendrán a que volver a pagar el sueldo millonario del chileno, lo que a Willie Morgan, ex jugador del club, le enfurece: “Me refiero a mirar el estado de Alexis Sánchez. ¿Pagaron la mitad de su salario, solo para que alguien lo llevara? Es tan malo ¡Es una locura!”.

Lee también: Charles Aránguiz lideró el paso del Leverkusen a la final de la Copa de Alemania

Luego, añadió: “¡Espero que vuelva como el hombre de las botas, limpiando las botas! Él es un jugador inútil. Entonces, el mejor lugar para él es donde está. No lo quiero de vuelta. Tenemos suficientes problemas para deshacernos de los demás sin tenerlo de regreso”.

Pero no sólo le pegó a Alexis, pues también criticó duramente a Paul Pogba, campeón del mundo otro de los grandes valores del club: “Cuanto antes se deshagan de él, mejor. Él es un jugador promedio. Promedio. Él hace sus pequeños trucos. Pero, cuando estás allí peleando, no puedes encontrarlo con un radar. Él no es para mí”.