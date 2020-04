Este lunes, el Manchester City informó a través de sus redes sociales que la madre de Pep Guardiola falleció luego de contraer el coronavirus.

“En la familia del Manchester City lamentamos tener que comunicar el fallecimiento de doña Dolors Sala Carrió, madre de Pep Guardiola, a la edad de 82 años, a causa del coronavirus”, dice el comunicado.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020