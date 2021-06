El delantero Ben Brereton Díaz tuvo un histórico debut por la selección nacional este lunes en el empate 1-1 ante Argentina por la primera fecha de la Copa América.

Tras el partido, el jugador nacido en Inglaterra, pero de madre chilena, manifestó su alegría tras sumar sus primeros minutos con la Roja, donde se lo vio movedizo e incluso tuvo un 100% de efectividad en los pases realizados.

Aquí, Andrea Díaz, mamá del futbolista del Blackburn Rovers, conversó en exclusiva con TNT Sports y aclaró que en el momento del ingreso de su hijo “estábamos tirados en el suelo gritando, era muy emocionante. Todos muy nerviosos, pero jugó súper bien”.

Andrea es oriunda de Concepción y llegó a los 15 años al Reino Unido, pero siempre mantuvo el lazo con nuestro país. Incluso, acompañó a Ben a obtener su nacionalidad chilena.

“Todo empezó más o menos en diciembre, el señor (Reinaldo) Rueda nos contactó y apenas llegó la posibilidad de jugar para Chile él dijo altiro que sí. Yo le dije que no sabía el idioma ni la cultura, pero Ben me dijo que no importa. ‘Voy a jugar fútbol y no necesito hablar con nadie”, añadió.

Además, la madre relató que el joven de 22 años no sabe nada de español, pero que a su regreso ya tienen programado un curso para aprender y además saberse el himno nacional.

“Es muy lindo, es una cosa que siempre ambos vamos a tener. Estoy tiritando pensando en lo que puede ser el primer gol con la selección chilena. Es increíble pensarlo, no sé cómo expresar más. Ayer (lunes) creo que dormí una hora”, dijo emocionada Andrea Díaz sobre el primer partido de su hijo.

En la casa de sus padres tienen todas las camisetas usadas por Brereton, incluyendo la de la selección inglesa con la que salió campeón del Europeo Sub 19 en 2017. Por lo que ahora, su familia espera ansiosa la reliquia de la Roja.

Es más, hasta en el colegio de su infancia, ubicado en la ciudad de Stoke, también tienen camisetas de su alumno prodigio. Aquí, también esperan recibir un recuerdo de la selección chilena.