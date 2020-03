Luciano Aued, futbolista argentino de Universidad Católica, criticó al Gobierno de Chile por su desempeño durante la crisis por el COVID-19.

“Acá en Chile se subestimó el virus, se tomaron medidas muy tarde”, acusó el volante trasandino a la Radio La Red de su país.

Luego, añadió: “En Chile se ha visto que protegen más la economía que a la gente. Acá hay cuarentena solo en siete comunas y el resto tiene toque de queda de diez de la noche a cinco de la mañana”.

El jugador cruzado tuvo argumentos similares a los de Javier Castrilli, árbitro argentino quien también habló sobre la situación de Chile: “¿Y un toque de queda cuando todos duermen? No jodan… ¿es una broma? Fuerza chilenos, saldrán adelante… a pesar de…”.

COVID-19 en Chile el sábado 28 de marzo:

Este sábado Jaime Mañalich, ministro de Salud, dio cuenta de un total de 299 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Así, aumentan a 1.909 los enfermos por este virus en nuestro país. Además, informó sobre la muerte de un sexto chileno producto del COVID-19. Se trata de una mujer adulta mayor, que estaba postrada y con alzheimer en Temuco.

El ministro valoró que no hayan aumentado los contagios respecto del número del día anterior, pero advirtió: “En las últimas 24 horas 299 personas han resultado con examen positivo. Es un número prácticamente idéntico al de ayer, pero no da para ningún pronóstico, no da para ninguna ilusión. Lo más probable es que el número de casos nuevos siga incrementando en los próximos días”.