(CNN) — El organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, publicó el jueves su Informe Global de Transferencias para 2022, que revela el dominio de los clubes ingleses en el mercado de transferencias y la creciente profesionalización del fútbol femenino en todo el mundo.

El año pasado, el mercado del fútbol profesional masculino casi volvió a los niveles previos a la pandemia con un gasto total de 6500 millones de dólares, frente a los 4860 millones de 2021. La cifra de 2022 se mantiene por debajo del récord establecido en 2019 de 7350 millones de dólares.

De esa cifra de 6.500 millones de dólares, el 12,5 % fue generado por las 10 operaciones más caras del año, incluida la adquisición por parte del Real Madrid de Aurélien Tchouaméni del AS Monaco por 84,12 millones de dólares y el fichaje de Darwin Núñez del Benfica por el Liverpool por 78,59 dólares.

Los clubes ingleses gastaron más que nunca en 2022, con un desembolso total que alcanzó los 2.200 millones de dólares, la primera vez que la cifra supera los 2.000 millones de dólares. Por contexto, la asociación con el segundo mayor desembolso en 2022 fue Italia con $673,3 millones.

Los clubes franceses recibieron la mayor cantidad de dinero en tarifas de transferencia con $ 740,3 millones.

El fútbol profesional femenino ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años. Un récord de 119 asociaciones participaron en 1.555 transacciones, un aumento del 19,3 % en las transacciones en comparación con 2021. El número de clubes involucrados en transferencias también aumentó en un 22 %, de 410 en 2021 a 500 el año pasado.

El desembolso total en honorarios en el juego profesional femenino alcanzó niveles récord en 2022, aumentando en un 62 % a $3,3 millones en 2022. Las cinco transferencias más importantes del año, encabezadas por la mudanza de Keira Walsh del Manchester City al Barcelona, ​​representaron más de un tercio del gasto total.

Emilio García Silvero, director legal y de cumplimiento de la FIFA, dijo: “Todo esto refleja los impresionantes avances que se están dando a medida que más y más jugadoras continúan volviéndose profesionales”.

