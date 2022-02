Ben Brereton Díaz se perderá los dos próximos partidos de su club, el Blackburn Rovers, debido a una lesión, según informó este jueves el entrenador del equipo, Tony Mowbray.

Mowbray sostuvo que el delantero nacional “está de buen humor, pero no va a estar disponible para el próximo juego o dos. Se torció el tobillo, podrían ser unos días, unas pocas semanas, unos meses. Esperemos y veamos”.

Lee también: Mauricio Isla fue titular en el triunfo de Flamengo por el Campeonato Carioca

“Estamos decepcionados, pero es una oportunidad para alguien más este fin de semana. No hemos estado anotando en el último mes, más o menos, así que veremos si podemos encontrar la forma este fin de semana”, añadió.

Durante la conferencia de prensa, el DT apuntó al poco descanso que tuvo Brereton en los partidos que jugó junto a la selección chilena ante Argentina y Bolivia como parte de las Clasificatorias al Mundial de Qatar.

“Tuvo un calendario realmente difícil y parecía un poco fatigado antes de irse, luego jugó dos partidos en la altitud (…) probablemente necesitaba un descanso, pero volverá con hambre y listo para volver al tren de goles”, agregó Mowbray.

Lee también: Champions League: Inter de Sánchez y Vidal no pudo en casa y cayó contra el Liverpool

El pasado lunes, durante un partido frente al West Bromwich Albion, el atacante presentó molestias en su tobillo izquierdo tras una torcedura, debiendo ser reemplazado al minuto 70.

Brereton no estará presente en los próximos compromisos del Blackburn Rovers, ante Millwall este sábado 19 de febrero, y contra Sheffield United el próximo miércoles 23 de febrero.

🤕 Tony Mowbray has confirmed that Ben Brereton Diaz twisted his ankle on Monday and will definitely miss this weekend's game against Millwall.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/zjjMgVlK81

— Blackburn Rovers (@Rovers) February 17, 2022