Todo comenzó con las duras palabras de Alexis Sánchez hacia la ANFP, reclamando precarias condiciones en las instalaciones del complejo deportivo de La Roja, Juan Pinto Durán.

“En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funcionan, una selección no puede trabajar así. En el Estadio Monumental el baño no funciona, sale excremento de la ducha, ¿es un estadio de tercera?”, dijo.

“Como país, en la organización no estamos muy bien. Algunos aportan y algunos no, en general. ¿Cómo quieres jugar (así) e ir a un Mundial?”, criticó el goleador de la selección chilena.

Por ello, el conocido filántropo chileno, Leonardo Farkas, publicó en su cuenta de que depositará 20 millones de pesos “para mejorar esas instalaciones”.

“No puede ser que nuestra selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán. Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones. Qué vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis”, aseguró.