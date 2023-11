De cara al partido de La Roja con Ecuador el próximo 21 de noviembre para las eliminatorias sudamericanas, Alexis Sánchez criticó duramente la gestión de la ANFP tras el enfrentamiento con Paraguay en el Estadio Monumental.

“En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funcionan, una selección no puede trabajar así. En el Estadio Monumental el baño no funciona, sale excremento de la ducha, ¿es un estadio de tercera?”, dijo.

Señalando que “como país, en la organización no estamos muy bien. Algunos aportan y algunos no, en general. ¿Cómo quieres jugar (así) e ir a un Mundial?”.

Incluso, el histórico goleador de La Roja apuntó sus dardos contra la ANFP: “Falta entender, estudiar y vivir el fútbol, no tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas, porque el Campeonato Nacional se detiene. Eso no lo voy a cambiar yo. Como país, la organización no ha estado muy bien. Debemos entender y tener conocimiento de como hacerlo”.

“Crisis es no tener dinero, no tener nada. Yo creo que hay (dinero). Lo que sí, hay una crisis de entendimiento, falta conocimiento de la estructura de la Selección”, sentenció.

Por otro lado, se refirió a las declaraciones de Gary Medel, quien dijo que la prensa no dejó trabajar tranquilo a Berizzo: “No hay culpa de ustedes (la prensa), es responsabilidad un poco de todos. No hay culpa, creo yo, es la experiencia, la experimentación de cada uno de ustedes y nosotros también como jugadores”.

El ariete, además, agradeció la labor de Berizzo en la banca de la selección chilena.

“Agradecer a Eduardo por el profesionalismo que tuvo en la selección, no veía algo así hace mucho tiempo, por ejemplo, con (Reinaldo) Rueda no veíamos eso que era (de) grupo, cómo jugábamos en el campo de juego”.

Reiterando en que no hay culpas específicas, sino que “es responsabilidad de todos”.

“Solamente agradecer por el profesionalismo que tuvo Berizzo, su cuerpo técnico nada que hablar, siempre en horario de entrenamiento todo responsable todo serio, como tiene que ser siempre en Chile, sea quien llegue a la selección tiene que ser responsable y serio al trabajar”, concluyó.