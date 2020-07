Este jueves el Leeds United de Marcelo Bielsa derrotó como local por 1-0 al Barnsley en el Estadio Elland Road por la fecha 44 de la Championship, segunda categoría de Inglaterra.

El equipo del ex DT de la Roja no mostró su mejor fútbol en esta oportunidad y consiguió un trabajado triunfo gracias al autogol de Michael Sollbauer a los 28 minutos del encuentro.

🙌 GET IN! Another step closer!

— Leeds United (@LUFC) July 16, 2020