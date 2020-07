Hace algunos días se supo que Humberto Suazo volverá a la Primera División. Con 39 años se convertirá en nuevo refuerzo de Deportes La Serena.

Anteriormente, Chupete estaba jugando para Deportes San Cruz, donde había demostrado que todavía le queda combustible para entregar al fútbol.

Pero la aparente buena relación entre el club y el hombre venido del planeta gol no era tal.

El presidente del equipo, Andrés Alvarado, declaró en el programa Somos Deportes Santa Cruz, que se transmite Facebook Live que “durante la pandemia siguió entrenado bien, hasta que un jueves 2 de julio recibí un llamado de gente de Deportes La Serena”.

“No sé cuál fue la génesis. Yo por lo que supe, el ‘pajarito’ Valdés lo tienta a irse a jugar por ellos“, agregó.

Al parecer, algo habría cambiado el parecer del delantero y de un momento a otro, ya no quería jugar para el club. Se declaró en rebeldía y no se presentó a entrenar durante una semana.

“Nosotros fuimos con Osvaldo (DT del equipo) a hablar con él y vimos que estaba decidido. Había hablado con su familia y tenía súper avanzado el tema. Por el cariño que le tenemos accedimos para que se pudiera ir, pero previa conversación con La Serena, no para pedirles plata, sino que para que nos compensara un poco lo que habíamos gastado“, aseguró.

Además, conto que “él en algún momento se taimó, porque creyó que estábamos poniendo trabas, pero no es así, no hemos ganado ni un solo peso con él. Estamos súper apenados con lo que pasó”.

Osvaldo Hurtado, entrenador de Santa Cruz, también tuvo palabras para el ex seleccionado. “Lamentablemente se fue por la ventana, ni siquiera se despidió de los compañeros, eso da mucha lata porque todos los chicos le entregaron su apoyo, sus respetos. Por lo menos decir gracias, dar la cara, me voy por esto. Jugó dos años en Segunda División y no lo agarró ningún equipo. Esa es la lata y la pena que tengo con él, no pensó en nosotros solo pensó en él”, señaló.