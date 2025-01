“Lea” Fernández le jura su amor eterno a Universidad de Chile: “Me quedo hasta que me echen”

El jugador manifestó su intención de competir por la Copa Libertadores y encarar una temporada llena de desafíos.

El delantero argentino Leandro Fernández, indudablemente una del resurgido plantel de la Universidad de Chile, manifestó recientemente su incondicional amor al club en una conversación con el canal oficial de YouTube de la institución.

Durante el programa “SIN EDITAR“, Fernández compartió su entusiasmo por la nueva temporada y aseguró sentirse plenamente identificado con los colores azules: “Me enamoré del club. Ya está, me quedo acá hasta que me echen“, dijo entre risas.

El jugador también habló sobre la importancia de la Copa Libertadores, describiéndola como “la Champions League para los sudamericanos”. Con seriedad, destacó el esfuerzo del plantel para llegar en óptimas condiciones a la competencia internacional:

“Estamos contentos, trabajando duro. Ojalá nos toque un grupo lindo y no tan complicado como el año pasado“, comentó.

Además, Fernández no perdió la oportunidad de bromear cuando vio pasar a su compañero Marcelo Díaz, exclamando: “¡Miren, llegó el pelado!”, en un momento que arrancó carcajadas entre sus compañeros.

La U tendrá su próximo desafío este sábado, enfrentándose a Godoy Cruz en un amistoso que se disputará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo a las 18:00 horas.

Este partido, que será transmitido por la plataforma Disney+, servirá como una prueba clave para el equipo, que busca ajustar detalles y evaluar a sus nuevas incorporaciones, Gonzalo Montes y Julián Alfaro.

El encuentro también representa una revancha tras la derrota 2-1 sufrida ante Coquimbo Unido el pasado domingo, en lo que fue el primer apretón del año para los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

Con su humor característico y su compromiso con el equipo, Leandro Fernández se perfila como una de las grandes apuestas de Universidad de Chile para encarar una temporada llena de desafíos tanto en el plano nacional como internacional.

