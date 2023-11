La inesperada renuncia de Christiane Endler a la Selección Chilena sigue generando reacciones tanto a nivel nacional como internacional.

En esta oportunidad, su representante, Egdar Merino, salió a explicar el verdadero motivo por el que la portera decidió abandonar de manera definitiva a La Roja.

En diálogo con ESPN Chile, Merino descartó que su decisión se diera en el marco de las críticas que recibió tras la derrota de Chile ante México por la fase de grupos de los Juegos Panamericanos.

“Christiane es la deportista más autoexigente que he conocido (…) Su retiro no pasa por ahí, es por las malas gestiones que se han venido realizando desde hace mucho tiempo en la selección femenina“, afirmó.

En ese sentido, dijo que la decisión de la portera había sido considerada con anterioridad.

“Esta decisión ella la venía meditando, sobre todo que sigue esta situación de problemas internos. Por ejemplo, no me parece lógico que el local tenga que viajar todos los días en bus, que muchas vuelvan a Santiago a la 1 o 2 de la madrugada o que al partido contra México hayan tenido que jugar directamente sin calentar porque llegaron, se vistieron y salieron a jugar. Eso no puede pasar en una selección que se hace llamar profesional”, señaló.

“Para una jugadora como ella que está acostumbrada a jugar en los mejores equipos de Europa, te va desanimando y frustrando“, agregó.

Finalmente, Merino subrayó que estas malas decisiones “se vienen arrastrando hace mucho tiempo y hoy nos dejan expuestos como país en el mundo. Esta noticia ha salido en todos lados. No tenemos una directiva a la altura de lo que las selecciones merecen“.

“Hay muchas cosas por detrás que no se ven, que no funcionan”

Cabe recordar que tras anunciar su retiro, la ganadora del premio The Best de la FIFA criticó duramente a la ANFP, evidenciando una vez más su malestar por ciertas situaciones.

“Se está trabajando bien. Hay nuevas jugadoras que lo están haciendo muy bien, qué mejor que empezar un proceso ganando una medalla en un panamericano, pero sí necesitan más apoyo, más gestión de la ANFP, más recursos“, señaló Endler.

“Hay muchas cosas por detrás que no se ven, que no funcionan, esto mismo que no contamos con una arquera para la final. Son situaciones que te ponen un poco a la deriva y tú como jugadora tienes que salir a la cancha cuando vienes viajando dos horas en bus, no alcanzas a calentar, te aprietas en el calentamiento porque no llegaste con tiempo. Son cosas que no entiendo, como el local va a dar esta ventaja de viajar a todos los partidos. Son cosas que no entiendo y espero cambiarlas algún día desde el otro lado”, cuestionó.