Juegos Olímpicos París 2024: Conoce a los 48 deportistas que representarán a Chile

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina y el Team Chile ya encuentra en Francia listo para pelear por medallas.

Un total de 48 deportistas chilenos participarán en la cita de los cinco anillos, de los cuales 22 están debutando en la cita deportiva mundial.

Los abanderados del grupo, compuesto por destacadas figuras como Martina Weil, Tania Zeng y Kristel Köbrich, serán la remera Antonia Abraham y el tenista Nicolás Jarry.

La delegación nacional cuenta además con 24 medallistas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y el atletismo es el deporte que lleva a más clasificados (nueve en total).

La participación del Team Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024 es inédita, ya que, con 48 deportistas, es la representación más grande en la historia del país, sin contar disciplinas colectivas como el fútbol.

“Con respecto a Tokio 2020, el crecimiento fue progresivo en casi todos los deportes: más del 50% de las disciplinas (11 de 20) llevan más atletas. Por ejemplo, el atletismo triplicó sus participantes (de 3 a 9) y el ciclismo duplicó (de 2 a 4)”, señalaron desde la organización.

✨ Prêts pour une cérémonie d’anthologie ?

J-3 avant la cérémonie d’ouverture de Paris 2024 !

Qui a hâte ?

🗓️ vendredi 26 juillet

🕢 19h30

📺 @FranceTV

–

3 days to go before the opening ceremony!

Are you ready ?

🗓️ Friday 26 July

🕢 7:30 pm CET pic.twitter.com/46VM98jZ2G

— Paris 2024 (@Paris2024) July 23, 2024