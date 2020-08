VIDEO RELACIONADO – El Monumental y San Carlos habilitados para el retorno ( 01:41)

Juan Carlos Gaete contó su verdad luego de frustrado paso por Colo Colo, donde luego de ser comprado por el club, lo terminó abandonando a solo días de unirse.

Fue en enero del 2019 cuando el jugador proveniente de Cobresal se unía al conjunto albo. Con mucha ilusión comenzó las prácticas, pero a los pocos días desapareció.

Problemas con su pareja y conflicto con algunos de sus compañeros fueron algunas de las teorías que se dijeron.

En conversación con Patricio Vergara por una transmisión de Instagram, el volante aseguró que la razón fue porque “no estaba de acuerdo con la plata, mi representante me dijo que me iba a asegurar mi futuro. Llegué a firmar y le digo a (Cristián) Ogalde que esta plata no me iba a asegurar el futuro”.

“Decidí no quedarme porque no estaba de acauerdo con la plata, él (Ogalde) me vendió otra historia, peleo con él y le digo que no me iba a presentar, que no le iba a dar el gusto”, agregó.

En ese momento, el jugador se tuvo que ir a Santa Cruz a jugar. Posteriormente, Colo Colo vendió el 35% del 50% del pase a Cobresal.

Pese a su ingrata experiencia, ahora sueña con volver al Monumental, ya que se declara hincha del conjunto de Macul.

“Soy hincha de Colo Colo y casi me hago un tatuaje del escudo en el pecho”, señaló.

“Estuve una semana y fue la mejor de mi vida. El estadio es hermoso y los jugadores un siete. Quiero volver el otro año, esa es mi meta”, cerró.

