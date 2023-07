Nicolás Jarry (28°) se alista para su debut en la cancha londinense de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año y el único que se jugará sobre césped.

La primera raqueta nacional se enfrentará al italiano Marco Cecchinato (88°).

El historial de Jarry sobre hierba es más alentador que el del europeo, pues de los últimos seis partidos de ambos en este tipo de cancha, el chileno ha ganado tres y el Cecchinato los ha perdido todos.

Es más, a lo largo de su carrera el italiano solo ha ganado dos de los diez partidos que ha jugado sobre pasto. Curiosamente, ambas victorias llegaron en una semana durante la mejor temporada de su carrera en 2018, cuando llegó a las semifinales en el ATP de Eastbourne.

En caso de ganar el encuentro, el príncipe se vería las caras con el australiano Jason Kubler (74°) o el francés Ugo Humbert (38°), dependiendo de quién gane dicho encuentro.

