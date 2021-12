El Inter de Milán, cuadro donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, se medirá al Liverpool inglés en los octavos de final de la Champions League 2021-2022, de acuerdo al sorteo de este lunes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Apuntar que el sorteo tuvo que repetirse, en una decisión polémica, por problemas surgidos en la extracción de las bolas. Inicialmente, el cuadro lombardo tenía como rival al Ajax neerlandés.

Lee también: Valber Huerta se va al Palmeiras por US$ 2 millones: La UC ya busca a su reemplazante

El conjunto italiano viene de finalizar en el segundo lugar el Grupo D del máximo certamen continental de clubes, con 10 puntos. El ganador de la zona fue el Real Madrid, que en octavos tendrá un cruce de marca mayor ante el PSG de Messi, Neymar y Mbappé.

De esta manera, el cuadro lombardo tendrá un duro cruce por un boleto a los cuartos de final. Los ingleses ganaron el Grupo B con 18 unidades, con canasta limpia al ganar los seis encuentros de la primera fase.

Lee también: La insólita expulsión de Jean Fernandes antes del partido por hacer gestos a hinchas del Olimpia

Los partidos de ida se jugarán los días 15, 16, 22 y 23 de febrero, mientras que los de vuelta se disputarán los días 8, 9, 15 y 16 de marzo, y todos los encuentros comenzarán a las 17:00 horas de Chile (21:00 local).

Además, desaparece el valor doble de los goles fuera de casa; si los equipos no desempatan tras los 30 minutos de prórroga, se irá a la tanda de penales.

Revisa todas las llaves a continuación:

Salzburgo (AUT) vs Bayern Múnich (ALE)

Sporting (POR) vs Manchester City (ING)

Benfica (POR) vs Ajax (HOL)

Chelsea (ING) vs LOSC Lille (FRA)

Atlético de Madrid (ESP) vs Manchester United (ING)

Villarreal (ESP) vs Juventus (ITA)

Inter (ITA) vs Liverpool (ING)

Paris Saint-Germain (FRA) vs Real Madrid (ESP)

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021