“Yo ya hice mi parte”: La indirecta de Carlos Alcaraz a la selección española de fútbol tras alzarse campeón de Wimbledon

Esta mañana, el astro español del tenis, Carlos Alcaraz, se alzó en un partido de ensueño a uno de los mejores tenistas de la historia, el serbio Novak Djokovic, y levantó el prestigioso trofeo de Wimbledon, su segundo grand slam del año.

Este denominado “domingo de copas” (con la disputa de la final del torneo inglés de tenis, acompañada de las finales de Eurocopa y Copa América), España es representada por el mismo Carlos y la selección española de fútbol.

Luego de su contundente victoria, con el trofeo en la mano, Alcaraz fue consultado por qué espera de la disputa del torneo futbolístico más importante del viejo continente, que enfrentará a su país con el seleccionado de Inglaterra (mismo país donde se disputa Wimbledon).

“Veré el partido entre España e Inglaterra con mi equipo, por supuesto lo veré. Yo ya hice mi parte, así que ahora veamos el fútbol. Supongo que será un partido complicado”, expresó en medio de la consternación del publico inglés presente.

“I’ve already done my job” 😂

Carlos Alcaraz has done his part, now to watch Spain vs England in the #EURO2024 final…#Wimbledon pic.twitter.com/GRL1ygoz5W

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024