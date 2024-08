Imane Khelif sorprende con nuevo look tras críticas sobre su sexualidad: “Soy una mujer y seguiré siendo una mujer”

Una de las mayores controversias de los recientes Juegos Olímpicos de París 2024 fue protagonizada por Imane Khelif, boxeadora argelina, quien generó revuelo al vencer en solo 46 segundos del combate a la representante italiana Angela Carini.

Este incidente desató un enfrentamiento entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Organización Internacional de Boxeo (IBO), y atrajo críticas severas de diversas personalidades internacionales, quienes pusieron en duda la sexualidad de Khelif.

A pesar de las críticas, Khelif silenció a sus detractores con una destacada victoria en la cita olímpica, alzándose con la medalla de oro.

Recientemente, la boxeadora sorprendió a sus críticos con un nuevo cambio de look, en un claro gesto de desafío. En una declaración contundente, Khelif afirmó: “Esto es un gran insulto a mi familia, a mi honor, al honor de Argelia, a las mujeres de Argelia y especialmente al mundo árabe”.

La atleta subrayó su identidad diciendo: “Todo el mundo sabe que soy una chica musulmana. Si alguien quiere pedirme disculpas, las aceptaré. Si alguien me pide disculpas, ciertamente las aceptaré”.

Para aquellos que no se disculpan, Khelif envió un mensaje firme: “Soy una mujer y seguiré siendo una mujer. Y mi honor está por encima de todo”.

Además, Khelif compartió en X, un video en el que muestra su nuevo look, una respuesta visual a las críticas que recibió por su apariencia física durante los Juegos.

🚨🇩🇿 Imane Khelif shows off her new makover after winning the 2024 Olympics pic.twitter.com/EQFUeQHiv0

— The Saviour (@stairwayto3dom) August 15, 2024