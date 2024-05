El maratonista chileno Hugo Catrileo dio a conocer este miércoles que ya no participará en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras la decisión de World Athletics de aplicar el “criterio de universalidad” en lugar del ranking para seleccionar a los atletas.

Este miércoles, Catrileo, quien esperaba competir con base en su ubicación en el ranking mundial junto al chileno Carlos Díaz en el certamen deportivo, expresó su consternación a través de un comunicado en redes sociales.

“Realmente lo de World Athletics es insólito (por no decir más). Desde el 2022 vengo preparando mi clasificación a París 2024 vía ranking mundial y estudiando el sistema para hacer un camino progresivo y de consolidación en los 42kms, y no una sola preparación desesperada por un tiempo que de por sí es exigente y necesita más preparación, enfoque, medios etc; con lo que tuve en el momento llegué a medalla panamericana y 2h08:44 en Houston”, expresó el deportista en Instagram.

Sin embargo, la aplicación del criterio, diferente al esperado, lo dejó fuera de la lista de participantes.

“De un principio se habló de un 50% de clasificados por tiempo mínimo (2h08:10) y 50% vía puntaje (este último porcentaje variaría según los clasificados por mínima), donde finalmente logré quedar en la posición 70, ya que 69 atletas lograron realizar el tiempo mínimo (no cuento al 15vo por doping positivo). No es suerte ni casualidad que sea yo quien encabece la lista de los clasificados por puntaje (1198), es planificación”, añadió.

En ese sentido, el atleta precisó que “también se habló de que el día 30 de enero de 2024 cerraban el 80% cupos en el ranking mundial (Road to Paris) por el cual busqué cerrar mi clasificación final en Maratón De Houston el día 14 de enero y enfocarme desde ahí con tiempo en París. Al día 30 de enero yo estaba cerrando ese ranking y a la espera de la confirmación… que nunca llegó”.

Catrileo lamentó la falta de comunicación por parte de World Athletics y expresó su deseo de haber tenido más tiempo para prepararse adecuadamente en caso de conocer anticipadamente la decisión del organismo.