“El baño de los dioses”: La historia detrás de la foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal

Los padres de Yamal, Mounir Nasraoui y Sheila Ebana, habían inscrito a su hijo en un sorteo de UNICEF para formar parte de la producción, y así, el pequeño llegó al set para compartir escena con quien se convertiría en campeón del mundo con Argentina. “Messi fue extremadamente tímido, algo tenso y muy prudente, e incluso le costó tomar al niño. O así lo percibí. Pero cuando Joan sacó un patito, empezaron a reír y fue todo más fácil. Ahora, con tres hijos y veinte años más sería diferente”, recordó Canals en una entrevista.

Monfort también compartió sus recuerdos de aquel momento: “Lamine era muy simpático. Se ganó a Messi en dos sonrisas”. Añadió que, aunque Messi era aún más tímido en ese entonces, mostró profesionalismo y paciencia: “Tomar al niño no era su especialidad, pero lo hizo muy bien”.

La inspiración detrás de la imagen vino de una escena familiar, como explicó Monfort: “Estaba bañando a mi hija Jana en casa y la distraíamos con un patito de goma. Ese muñeco es el que sale en la foto”. Este toque personal ayudó a crear una escena natural y distendida.

El resultado de aquella sesión no solo cumplió su objetivo benéfico, sino que dejó una huella imborrable. El fotógrafo reflexionó: “Dicen de nosotros los fotógrafos que la mejor foto siempre está por hacer, pero creo que yo en ese sentido ya me puedo plantar. Seguiré trabajando, pero la repercusión de esta ya no la superaré. Y me agarra vivo, así que lo podré disfrutar y dejar un legado”.