El histórico club francés Saint Etienne, uno de los equipos con más títulos en la primera división del fútbol galo, descendió en casa a la Ligue 2 tras caer en una definición a penales con el Auxerre este domingo.

Esto generó que los hinchas locales generarán graves incidentes en el estadio “Geoffroy-Guichard”Etienne, donde saltaron de las graderías para atacar a los futbolistas del Auxerre, quienes debieron arrancar a los camarines.

Varios de los fanáticos del Saint Etienne portaban bengalas, las cuales arrojaron sobre la cancha y los jugadores del equipo borgoñés, quienes no pudieron festejar y tuvieron que abandonar rápidamente el terreno debido a lo peligrosa que se volvió la situación.

Chaos at Saint Etienne as the club are relegated to Ligue 2 😳 pic.twitter.com/uose434yi2

— Mirror Football (@MirrorFootball) May 29, 2022