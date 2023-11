Este miércoles se anunciaron los nominados de los ATP Awards. Sin embargo, la ausencia de Nicolás Jarry en una de las categorías despertó el malestar de los hinchas chilenos.

La organización reveló los candidatos en la categoría Comeback Player of the Year, que premia el mejor regreso de un tenista en la temporada, donde no fue incluido el chileno.

Decenas de usuarios expresaron su enojo, ya que el joven tenista tuvo una brillante temporada 2023 en la que logró escalar desde la posición N°152 hasta la N°19 en solo meses.

Revisa las reacciones por la ausencia de Jarry

“¿Nicolás Jarry juega pádel?”, “Se les olvidó uno, Nicolás Jarry”, “Jarry ni nominado”, “y Nicolás Jarry, callampin bombin”, “Claro, Jarry está de adorno” y “¿Nicolás Jarry acaso juega Fornite?, fueron solo algunos de los comentarios publicados en redes sociales.

what the heck. Where is Jarry? — Alfonso Lépez (@Ponchi_dos) November 29, 2023

Jarry ni nominado — Nicolás Acuña (@NicolasAcunaG) November 29, 2023

Se les olvidó uno, Nicolás Jarry — Carlos Zúñiga (@cantoniozuniga) November 29, 2023

Nicolás Jarry juega padel? — Carlos (@CharlesCD10) November 29, 2023

y Nico Jarry? callampin bombin — Nicolas Frias (@NicofriasC) November 29, 2023