Este lunes, el ranking ATP se actualizó y dejó a Nicolás Jarry en la mejor posición de su carrera tras su paso por el Masters 1.000 de París-Bercy.

La primera raqueta nacional logró sumar 45 puntos en el certamen realizado en suelo galo, el último de la temporada, pasando de la posición 20° a la 19°.

De esta manera, Jarry cierra así su mejor año hasta la fecha. Consiguió dos títulos ATP, llegó por primera vez a octavos de final en un Grand Slam y arribó a cuartos de final en un Masters 1000 (Shanghai).

Consultado por esta temporada de ensueño, Jarry señaló en un punto de prensa que “ha sido increíble. Se han dado muchos cambios positivos que ya vengo trabajando desde muchos años atrás, y he disfrutado cada momento”.

Asimismo, reveló la clave de su exitoso año. “Han sido muy pocos los momentos negativos de este año, y cuando los tuve los afronté de muy buena manera. Además, tengo un muy buen equipo detrás de mí en el que confío“, sinceró.

“Fuera de la cancha he tenido un crecimiento bastante bueno en lo personal, y la suma de esos aspectos positivos me ha permitido ganar partidos apretados”, complementó.

“El Nico” también señaló: “Estoy muy contento con haber empezado jugando bien y haberlo mantenido durante todo el año, haber sido muy regular, algo que desde Australia lo venía diciendo“.

Sobre su condición de ser el N°1 de Latinoamérica, Jarry sostuvo que “es lindo para decirlo, pero no tiene un valor extra para mí. Sí, cuando uno va ganando partidos, se hace más reconocido en distintos países. Lo que debo hacer yo es usar todo esto para que sea positivo en los partidos”.

Su ausencia en Santiago 2023

El deportista nacional también comentó lo que fue su ausencia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Cuando terminé la temporada y llegué a Chile, me dio tristeza no ser parte de un evento tan grande y que resultó tan bien“, señaló.

“Hubo récord de asistencia, según tengo entendido. No haber sido parte de eso no es algo lindo, pero no tenía posibilidad. Son los sacrificios que uno debe hacer”, añadió.

Finalmente, y sobre el certamen deportivo, Jarry expresó que “tenemos un amor por el deporte muy poco explotado en este país. Ojalá sea un punto de partida. La gente debe darse cuenta de lo importante que es la actividad física”.