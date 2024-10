Flick de cara su reencuentro con el Bayern Múnich por Champions: “Tienen un estilo dominante que quieren imponer, ese es su ADN”

El técnico que ocupó el banquillo de los bávaros durante la infame (para los culés) caída del Barcelona por 8-2 ahora se viste de azulgrana para enfrentar a su exclub.

(EFE) – El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha advertido en la víspera del duelo de Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich que el conjunto germano “siempre tiene un estilo dominante que quiere imponer, porque ese es su ADN”, y que intentará hacerlo también en el partido de este miércoles.

Al conjunto que dirige Vincent Company también le gusta asfixiar a su rival en la salida del balón, como sucede con el Barça de Flick, quien ha adelantado que mantendrá esa identidad ante los bávaros, porque su equipo no sabe jugar de otra forma.

“Hay que mantener la idea de cómo queremos jugar al fútbol. Hay cosas claras que tiene que hacer el equipo, aunque no salgan siempre al cien por cien. Y sí, será importante presionarles bien, pero también replegarse bien cuando toque y no cometer errores”, ha explicado.

Para Flick, el técnico del 8-2 al Barcelona cuando dirigía al Bayern, será un partido especial, pero recuerda que “lo pasado, pasado está” y que, “en el aquí y ahora ya no se puede influir en aquel resultado“.

Tampoco debe influirle su pasado en el club muniqués. “Jugué en el Bayern, lo entrené. Es un club excelente y tengo muchos conocidos y buena relación con jugadores y directivos. Pero ahora hay un nuevo capítulo en mi vida y tengo muy buenas sensaciones aquí“, ha indicado.

Ante los bávaros, el técnico del conjunto azulgrana no podrá contar con Eric García, que se lesionó en el calentamiento del último encuentro liguero contra el Sevilla.

Pero Flick no ha confirmado si su plaza en la medular la ocupará Frenkie de Jong: “Nuestro plan era que Frenkie jugara el domingo contra el Sevilla, pero no terminó de encontrarse bien. Menos Eric, para mañana están todos preparados, y estoy contento por tenerlos a todos a disposición”.

En cualquier caso, el técnico del Barça ha asegurado que el equipo ha “trabajado bien” y que están “preparados” para medirse al Bayern y no dejarse nada en el campo, pese a que el próximo sábado les espera el Real Madrid en LaLiga: “Durante esta temporada nos ha ido muy bien centrarnos partido a partido”.