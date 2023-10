Una gran polémica generó el insólito error de medición en la prueba de marcha femenina de Santiago 2023, situación que motivó a la organización a aclarar el tema y a encontrar al culpable.

Se trata del funcionario de la Asociación Panamericana de Atletismo (APA), identificado como Marcelo Ithurralde. A través de un comunicado, el comité organizador del certamen subrayó que el sujeto “no estuvo certero en las mediciones de los recorridos que debían realizar las atletas“.

📌‼️💥 COMUNICADO DE PRENSA OFICIAL ➡️ Con relación a lo ocurrido en la prueba de marcha femenina. pic.twitter.com/ckp6NIAwaI — Santiago 2023 (@santiago2023) October 29, 2023

En diálogo con El Mercurio, el responsable de la medición del circuito alzó la voz y sinceró su grave falta que terminó perjudicando a atletas en la prueba de marcha femenina.

¿Qué dijo?

“Llevo 15 años en esto y es primera vez que me pasa“, señaló el trabajador al mencionado medio.

“Me equivoqué. Yo no vi… yo tenía las marcas realizadas, había varias… era de noche y puse mal la marca, ese es un error mío“, agregó.

Asimismo, y lejos de culpar a la directiva de los Juegos Panamericanos, Ithaurralde insistió en que la responsabilidad recae exclusivamente en él.

“Soy el responsable, no le den más vueltas. No le podemos echar la culpa a otro si yo no chequeé lo que hizo la gente que colocó los conos, fue culpa mía“, zanjó.