Los cuatro Grand Slams del circuito, el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open, acordaron este miércoles unificar el desempate a 10 puntos cuando se llegue al 6-6 en el quinto set, según anunció la Junta de los cuatro torneos.

Esta decisión se adoptará inicialmente a modo de prueba y comenzará en Roland Garros, pretende “crear una mayor coherencia en las reglas del juego” y “mejorar la experiencia tanto para los jugadores como para los aficionados”.

Lee también: El estadio del Barcelona pasará a llamarse Spotify Camp Nou tras un acuerdo con la plataforma

“Esta decisión, aprobada por el Comité de Reglas del Tenis regido por la ITF, se aplicará a todos los Grand Slams de clasificación, individuales y dobles masculinos, individuales y dobles femeninos, en silla de ruedas y eventos juveniles en individuales”, explicó el comunicado.

“La Junta de los Grand Slams planea revisar esto durante el transcurso de un año completo, en consulta con la WTA, la ATP y la ITF, antes de solicitar cualquier cambio permanente en las reglas”, apuntó.

Lee también: Tras la invasión a Ucrania: TAS rechazó el recurso de Rusia presentado contra la UEFA

Cabe recordar que el Abierto de Australia ya emplea el desempate a 10 puntos cuando se alcanza el 6-6 en el set final; en Wimbledon se disputa un primer desempate a siete en 12-12; el US Open posee un primer desempate a siete en 6-6 desde 1970; mientras que en Roland Garros no existe ninguna regla al respecto.

Se pidieron cambios en las reglas después de que John Isner venciera a Nicolas Mahut 70-68 en el quinto set de su partido de primera ronda en Wimbledon en 2010, con una duración de ocho horas y 11 minutos. Y los desempates en el set final finalmente se aprobaron para el Abierto de Australia y Wimbledon en 2019, a raíz de las críticas por dos largas semifinales de 2018 en el All England Club, incluida la victoria decisiva de Kevin Anderson 26-24 sobre Isner.

Starting at this year's Roland-Garros, all four Grand Slams will use a 10 point tie-break to decide final sets when the score reaches six games all. Find out more ⬇️ — Wimbledon (@Wimbledon) March 16, 2022

#RolandGarros 2022: Innovations & commitments ✅ New 10-point tiebreak to end matches

✅ Parity between men & women across all draws’ sizes

✅ Stronger visibility for wheelchair & quad

✅ Enhanced players’ experience Discover much more 👉 https://t.co/vvwWECzHlz pic.twitter.com/74tk3pqftI — Roland-Garros (@rolandgarros) March 16, 2022