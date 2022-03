El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó este martes conceder medidas cautelares a la Federación Rusa de Fútbol (RFU), que solicitó suspender provisionalmente la decisión de la UEFA de excluir a sus equipos y selecciones nacionales de sus competiciones como respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

El pasado 28 de febrero, la FIFA y la UEFA acordaban suspender a las selecciones nacionales de Rusia y a los clubes rusos de todas las competiciones, por lo que el combinado masculino quedaba excluido de la repesca y no estaría en el Mundial de Qatar, la selección femenina quedaba fuera de la Eurocopa de Inglaterra y el Spartak de Moscú, de la Europa League.

La RFU se mostró “en desacuerdo categóricamente” con la suspensión y aseguró que era no tenía “una base legal”.

Este martes, el TAS le denegó la cautelar, aunque el proceso continúa abierto. “La decisión impugnada sigue en vigor y todos los equipos y clubes rusos siguen suspendidos de participar en las competiciones de la UEFA”, confirmó el TAS en un comunicado.

Sin embargo, el organismo reconoció que es “probable” que se emita una nueva decisión sobre la participación de Rusia en el Mundial de Qatar, “a finales de esta semana”.

Polonia y Rusia debían jugar el próximo 24 de marzo las semifinales del repechaje para la cita mundialista, y el ganador debería haberse enfrentado posteriormente, el 29 de marzo, al vencedor del cruce entre Suecia y República Checa para saber quién estaría en Qatar.

