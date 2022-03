Chile no fue el único país con quejas tras el último duelo por las clasificatorias al mundial de Qatar 2022: Perú cayó ante Uruguay con un polémico gol no convalidado en el minuto final del juego.

El peruano Miguel Trauco remató a los uruguayos y el portero Sergio Rochet se metió al arco con el balón en sus manos.

De esta forma, Uruguay clasificó al mundial y dejó a Perú en el quinto lugar, en donde podrían, por ahora, optar por el repechaje.

Lee también: La esperanza es una opción: ¿Qué tiene que pasar para que Chile clasifique al mundial?

La situación no pasó desapercibida y en una narración difundida por el Canal Peruano Entertainment se puede evidenciar cómo los periodistas quedaron impactados en vivo.

“Nos han robado esta noche en Montevideo, es una vergüenza mundial. Nos han robado en la cara”, dijo un relator.

Posteriormente, añadió: “No se puede creer, esto es insólito, es asqueroso, es un robo que te puede costar un mundial”.

Lee también: “Tenemos una chance, sí, lógicamente remota”: Martín Lasarte sacó la eliminación de Italia para mantener la ilusión

How the fuck does FIFA keep getting away with this shit. Peru was ROBBED today Vs Uruguay pic.twitter.com/FT3XCS2G7o

— Rich Vasquez (@RichFizNYG) March 25, 2022