(Agencia UNO) – El árbitro Francisco Gilabert reconoció en un audio presiones en el polémico partido por la promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó, jugado en el CAP-Acero, afirmando que “llamaron de Santiago, que había que cobrar penal”.

El juez sancionó a los 69 minutos infracción en el área de Diego García contra Walter Mazzanti. En audio revelado por Radio ADN entregó detalles de lo ocurrido, que podría costarle a Javier Castrilli y Pablo Milad la salida de la ANFP como mandamás de la Comisión de Árbitros y presidente del organismo rector, respectivamente.

“Cobré el penal entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué y vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Caché que me iba a llamar el VAR. Listo, me llama el VAR, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina”, indicó Gilabert.

“Y me dicen ‘Francisco, un momento, analiza la camiseta’. Veo un jalón de camiseta pero dije ‘me parece una acción de juego, voy con tiro de esquina’. Y me dicen ‘Francisco, por favor, analiza la camiseta’, y yo ‘¿qué?’ y ahí entendí que había algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar algo que no era”, agregó el árbitro de 39 años.

Luego, el colegiado señaló que “terminó el partido y el VAR me dice ‘menos mal que cobraste el penal, menos mal que entendiste’. Le digo ‘sí, pero qué pasó’”. Y sostiene que le dicen: “Llamaron de Santiago, que había que cobrar penal”.

“El VAR violó todos los protocolos. Fue un diálogo muy trucho. De seguro van a liberar los audios, ojalá que se vea porque se siente. Porque al principio yo tenía listo el tiro de esquina, y me hacen detenerme, ‘Francisco, ve la camiseta’. Y ahí cagó todo”, apuntó.

No todo quedó allí. Gilabert aseguró sentirse “como que fui un torpe. De todas formas podría haber hecho algo distinto, quizá me castigaba, hasta me echaba -Castrilli-, pero hacía lo que yo realmente creía. No sé qué chucha, quizá no estaba tan conectado con el partido porque muchas veces he dicho que no a los penales. Pero esta vez fue muy raro, terrible turbio”.

“He pensado en tantas cosas, que me llevaron porque soy el más nuevo de los FIFA y creerán que ellos me eligieron. Después pensé que los cabros del VAR sabían lo que iba a pasar y lo tenían conversado. He pensado también que -Osvaldo- Talamilla o Castrilli tienen algo con la gente de Huachipato, eso creo que es lo más cercano, y ese partido era especial para ellos y no podía perder. He pensado en tantas cosas. Pero verme involucrado en eso fue terrible penca, porque no tuve autonomía, fui obligado a cobrar algo y mira ahora la media cagada”, continuó.

Tras finalizado el encuentro en Talcahuano, Gilabert reveló que “me llamó Castrilli y me dijo que era un tipo valiente, corajudo, que se sentía representado por mí en la cancha. Bla, bla, bla, puro verso. Le digo ‘pero el que paga aquí soy yo’, y me dice ‘no te preocupes Francisco, te vamos a bancar a muerte, esto es lo que necesitamos, gente comprometida con el proyecto’”.

Revisa a continuación el audio del VAR en el Huachipato-Copiapó