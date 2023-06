El volante nacional Gary Medel anunció a través de Instagram el fin de su estadía como jugador del Bologna. Esto ocurre apenas una semana después de que el pitbull cumpliese 100 partidos vistiendo la camiseta de los Rossoblù.

La salida de Medel se condice con las especulaciones del medio europeo Tuttomercatoweb, que destacó la gran posibilidad de que Gary no continuase para una nueva temporada en el equipo.

“Él da equilibrio y trata de poner orden, pero en un equipo como el Bologna que siempre quiere jugar el balón en el suelo, no parece el hombre ideal. De hecho, el próximo año, con toda probabilidad, se despedirá”, detalló el sitio en la boleta de calificaciones que hicieron a todos los jugadores del club.

¿Qué dijo?

“Hay historias que nunca deberían terminar. Llegué a Bolonia hace cuatro años: ciertamente no era un niño, había jugado, entre otros equipos, en Boca, Sevilla, entre otros, y el día que puse un pie en Casteldebole ciertamente no podía imaginar que esta ciudad y su gente así entra definitivamente en mi corazón”, escribió.

“Siento que realmente tengo que agradecer a todos, me han dado mucho, he hecho todo lo posible para corresponder, nunca me he escatimado y he llevado la camiseta rossoblù con orgullo. Llevo conmigo los cánticos de la afición, las alegrías, las decepciones, las victorias y las derrotas. Y llevo en mi corazón a Sinisa, quien nos enseñó a no rendirnos aun cuando el enemigo es mucho más fuerte que nosotros. Hay historias que no deberían terminar nunca, y esta no terminará porque Bolonia siempre tendrá un seguidor más“, finalizó.

La prensa italiana ha nombrado a cuatro equipos qataríes interesados en Gary Medel: Al Rayyan, Al Sadd, Al Ahli y Al Duhail.

Por otra parte, la Universidad Católica había mostrado interés en sumar al volante chileno a sus filas nuevamente.

De momento, el jugador nacional no ha dado detalles de cuál será su próximo paradero profesional.