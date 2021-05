(Agencia UNO) – El tenista chileno Cristian Garin (23° de la ATP) se estrenó con éxito este domingo en el cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada que se disputa sobre la arcilla de París.

La primera raqueta nacional, que hoy cumple 25 años de edad, fue de menos a más en la presente jornada para terminar dando cuenta en cuatro sets del argentino Juan Ignacio Lóndero (100°), con parciales de 3-6, 6-4, 7-6 (6) y 6-2.

El Tanque firmó un auspicioso arranque al ponerse rápidamente 2-0 en el marcador. Sin embargo, el de Buenos Aires respondió de inmediato ganando tres juegos seguidos para pasar arriba en la cuenta.

El momento importante del parcial llegaría en el octavo juego con el break a favor del argentino, quien luego aseguraria su servicio para llevarse la manga inicial.

En el segundo parcial se confirmaría la irregularidad de ambos tenistas a la hora de sostener su servicio. Esta vez el ariqueño marcaría mayores diferencias con dos rompimientos, frente a uno de Londero, para emparejar el tablero en el Court 12 del complejo parisino.

En el tercer capítulo, Lóndero parecía que se llevaría comodamente el set a establecer una inapelable ventaja de 4-0, aprovechando un número importante de errores no forzados de Garín. No obstante, el argentino cayó luego en un pozo y el nacional no flaqueó para ganar cinco games consecutivos y colocarse en ventaja de 5-4.

Finalmente, el parcial se dilucidaría en un disputado break y este fue para Gago por 8-6.

Londero tenía muy cuesta arriba el match, con la obligación de ganar los dos últimos sets, y esta situación la aprovechó mentalmente Garin para quedarse con la victoria. Con dos breaks, en el tercer y séptimo juegos, el chileno cerró sin problemas el cuarto episodio y el match.

Con este resultado, Cristian Garin dejó en 6-3 el registro a su favor en enfrentamientos con el trasandino en el circuito profesional.

En la segunda ronda del más prestigioso torneo sobre polvo de ladrillo, el número uno del tenis chileno se enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald (118°), quien en el debut se impuso al finlandés Emil Ruusuvuori (74°) por 4-6, 6-3, 7-6 (4) y 6-3.