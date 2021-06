El tenista chileno Cristian Garín dio a conocer una importante noticia respecto a su participación en los Juegos Olímpicos.

El número uno de Chile informó, a través de redes sociales, que no participará de la cita de los anillos que comienza en julio, debido a la planificación de su calendario.

“Luego de analizarlo profundamente con mi equipo, he tomado la dura decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Representar a mi país y sobre todo participar de unos Juegos Olímpicos, siempre ha sido un sueño para mí y fue el eje principal de mi planificación en el año 2020”, comenzó la publicación de Gago en Instagram.

“Sin embargo, debido a la inestabilidad de este año (donde tuve que bajarme del Australian Open por lesión y mi posterior contagio de COVID-19) y sumado a que las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencia real de lo que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión”, agregó.

“Seguiré esforzándome, entrenando duro y sin duda que Paris 2024 será un gran objetivo en mi carrera. ¡Mis mejores deseos para toda la delegación chilena que nos va a representar de la mejor manera! ¡Gracias a todos por el apoyo de siempre!”, finalizó el actual 20° del ranking ATP.

De esta forma, Chile se queda sin una de sus principales esperanzas de medalla olímpica, algo que no se consigue desde la Plata de Fernando González en Beijing 2008.

Así, Tomás Barrios se convertirá en el único representante del tenis masculino nacional, clasificación que consiguió en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.