El tenista chileno Cristián Garin, que viene de derrotas en su debut en los ATP de Belgrado y Múnich, debutará en el Masters 1.000 de Madrid, en España, ante el estadounidense Frances Tiafoe (29º).

La primera raqueta nacional viene de dos derrotas consecutivas en la gira sobre arcilla en Europa y buscará en suelo español espantar los fantasmas en lo que aparece como su mayor desafío hasta ahora en este 2022.

Apuntar que Garin defiende en el polvo de ladrillo de Madrid nada menos que los cuartos de final que consiguió en la temporada 2021.

Garin y Tiafoe protagonizarán un duelo de carácter inédito en el profesionalismo. El vencedor se verá las caras en la segunda ronda con el canadiense Felix Auger-Aliassime (10°), octavo cabeza de serie.

Quien también dirá presente en el Masters 1.000 de Madrid es Alejandro Tabilo, segunda raqueta nacional y 91º del mundo. El zurdo de 24 años, que hoy cayó en cuartos de final del ATP de Múnich, quedó inscrito para disputar la qualy del torneo europeo.

Q. Men's Singles (2/2)

First Round #MMOPEN

🇪🇸 Rincón vs 🇺🇸 Cressy

🇺🇸 McDonald vs 🇵🇹 Sousa

🇧🇴 Dellien vs 🇫🇷 Gaston

🇦🇷 Coria vs 🇺🇸 Kudla

🇺🇸Nakashima vs 🇫🇷 Paire

🇺🇸 Giron vs 🇨🇱 Tabilo

🇨🇿 Vesely vs 🇧🇪 Goffin

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 29, 2022