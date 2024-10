“Fue inesperado”: Gareca da nuevos detalles de la salida de Palacios de la Selección pero no le cierra la puerta

El director técnico de La Roja abordó la sorpresiva salida del jugador de Colo Colo de la concentración del equipo y además aseguró que no se le cierra la puerta a ningún jugador que pueda ser tenido en cuenta.

El director técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, se refirió a la preparación de cara al vital partido contra Colombia de mañana martes.

Pero también el estratega abordó la polémica que vivió el equipo durante los últimos días, especialmente a raíz del caso de Carlos Palacios.

El jugador de Colo Colo abandonó, sopresivamente, la concentración del equipo el pasado sábado por “motivos personales“, de acuerdo a lo comunicado oficialmente por la ANFP.

Sin embargo, todavía no se esclarecen las circunstancias en las que se produjo el hecho. El defensor y capitán del equipo, Guillermo Maripán, aseguró que “no sabemos realmente lo que pasa, pero estamos acá adentro y vamos a seguir luchando”.

Gareca y los detalles sobre la salida de Palacios

En la conferencia de prensa previa al duelo contra el equipo colombiano, Gareca sostuvo que “lo de Carlos se podría decir fue inesperado, más que nada. ¿Cómo lo tomo? Son cuestiones personales, no puedo extenderme más de eso. No tuve la oportunidad de hablar con él”.

En esa misma línea, detalló que la noche del viernes “yo estaba con mis hijos y mis nietos, ya tenía llegado para llegar a las 11:00 para cenar. Carlos me había pedido para ir un poco antes y como tenía esa cena lo mande al preparador físico. Si era tan urgente que hablara con él y siempre yo al tanto. Lo que manifestó es que eran cosas personales y lo entendemos. Cuando son cosas personales, más de ahí no me meto”.

Gareca además señaló que al día siguiente “le comuniqué a los muchachos la decisión de Carlos y nada más. Por sobre todas las cosas que eran cosas personales y el grupo lo tomó bien, más allá que estábamos con un viaje encima. Nadie sabe con profundidad porque él no explicó a profundidad, cuando uno aduce eso queda como algo privado”.

“El grupo está bien, veo a los muchachos bien, muy metidos en el partido. A Carlos le deseamos lo mejor, creo que Chile perdemos un valor muy importante. Con él tuve una charla antes de convocarlo, para conocerlo y hablar con él. Siempre estuvo muy dispuesto”, sentenció el deté de La Roja.

Respecto a si quedará con posibilidad de volver a ser citado en el futuro, Gareca aseguró que “ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas en la selección, ni aún los jugadores que ustedes pueden llegar a pensar que tienen un conflicto por algo. No me puedo dar ese lujo. Todos tienen puertas abiertas, tengan la edad que tengan”.