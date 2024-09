Florencia Pérez asegura podio en los Juegos Paralímpicos 2024: Será la medallista más joven en la historia de Chile

Tras vencer 3-0 a la francesa Thu Kamkasomphou, la atleta nacional aseguró un lugar en el podio paralímpico, y este viernes se enfrentará a la china Wenjuan Huang, en busca de la ansiada medalla de oro y traer a Chile la primera presea del deporte.

Florencia Pérez, paratenista chilena, aseguró este martes un lugar en el podio en representación del país en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Tras llegar a semifinales de la clase S8, la connacional está compitiendo para lograr la primera presea del tenis de mesa de Chile y convertirse, con 14 años, en la medallista más joven de la historia del país.

La chilena pudo obtener este avance en la competencia tras vencer a la francesa Thu Kamkasomphou (3a) por 3-0 y buscará imponerse ante la china Wenjuan Huang (2a) este viernes.

Si gana ese enfrentamiento, la atleta logrará el oro; sin embargo, de perder, de todas formas tendrá medalla y un lugar en el podio del evento deportivo más importante del mundo.

“Fue un muy buen partido. Lo venía visualizando con mi psicólogo desde hace mucho tiempo atrás, sabíamos que iba a ser una rival fuerte, pero siento que el partido salió súper bien, el público en contra fue un plus que me dio más ganas de ganar. Estoy súper feliz y más relajada, peor todavía falta”, expresó la deportista a CNN Chile.

Asimismo, respecto a las expectativas de la competencia, Pérez sostuvo que “yo vengo por la de oro. Sé que este campeonato se puede ganar, siento que este es un pasito más para poder lograr mi objetivo“.

“Tener la de bronce asegurada, ya me da un plus, pero siempre he dicho, yo vengo por lo más alto, quiero ser la campeona olímpica y mundial, así que todavía falta”, puntualizó.