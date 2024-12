Fiorentina actualiza estado de salud de Edoardo Bove tras su desvanecimiento en pleno partido

Aún no se jugaban 15 minutos de partido cuando Eduardo Bove se desplomó en el campo de juego, en medio del partido entre la Fiorentina y el Inter de Milán.

La situación generó gran preocupación, y sus compañeros y rivales comenzaron a llamar al cuerpo médico para que atendieran al volante.

Mientras algunos compañeros del club lloraban o se tomaban la cabeza, y al mismo tiempo otros tapaban la escena para que Bove tuviera más privacidad.

Tras la emergencia, el futbolista fue trasladado hasta el Hospital Careggi, en Florencia, donde se mantiene internado.

Esta jornada el club actualizó su estado de salud.

“ACF y el Hospital Universitario Careggi comunican que el futbolista Edoardo Bove, rescatado en el terreno de juego tras perder el conocimiento durante el partido Fiorentina-Inter, se encuentra actualmente bajo sedación farmacológica y hospitalizado en cuidados intensivos“, manifestaron en un comunicado.

ACF e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara #FiorentinaInter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. pic.twitter.com/EYCzhWWQm5

