(EFE) — La FIFA ha extendido a todo el mundo la sanción de 30 meses sin poder ejercer que pesa sobre Fabio Paratici, actual director deportivo del Tottenham Hotspur y que tendrá que renunciar al cargo.

El pasado enero, Paratici recibió una sanción de 30 meses sin poder ejercer actividades deportivas en el ámbito de la federación italiana, después de que el Juventus de Turín fuera multado con 15 puntos perdidos por irregularidades financieras en el “Caso Plusvalía”.

Ahora, la FIFA ha decidido extender la sanción al resto del mundo por lo que Paratici, que trabaja en el Tottenham desde 2021, no podrá seguir ejerciendo sus funciones habituales.

Esto implica que Paratici no podrá realizar ninguna actividad relacionada con el mercado, como hablar con agentes, jugadores o media en transacciones. Este es un duro golpe para el Tottenham porque se encuentra en pleno proceso de encontrar a un nuevo entrenador tras la salida de Antonio Conte a principios de semana.

🎙 “We will fight to achieve our targets. We are prepared to fight until the end of the season. Everyone has to be focused on the last part of the season”

An update from Fabio Paratici pic.twitter.com/TG6v0cTZVU

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 28, 2023