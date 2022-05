La mañana de este jueves, la Comisión de Árbitros de la FIFA anunció la lista de los colegiados seleccionados para la Copa Mundial de Qatar 2022, entre los cuales aparece el nombre del chileno Julio Bascuñán.

El juez fue nominado dentro de los oficiales que estarán a cargo del VAR durante los partidos de la cita que reunirá a las mejores selecciones del mundo desde el próximo 21 de noviembre.

Según informó la organización, la elección de los árbitros para el próximo mundial se realizó “tras valorar la calidad de su trabajo y el rendimiento mostrado en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años”.

“En estrecha colaboración con las seis confederaciones, se han escogido 36 árbitros, 69 árbitros asistentes y 24 miembros del equipo arbitral de vídeo”, señalaron.

36 referees

69 assistant referees

24 video match officials

Selected #WorldCup match officials represent the highest level of refereeing worldwide.

6 women’s match officials appointed for first time in FIFA World Cup history.

👉https://t.co/sw289IUDX9 pic.twitter.com/j5TFxePzdn

— FIFA Media (@fifamedia) May 19, 2022