Este martes se anunció que la FIFA recibirá una indemninzación de 171 millones de euros, según lo comunicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esto, debido a las pérdidas sufridas por el organismo debido a las décadas de corrupción vividas en la Concacaf, Conmebol y en la misma FIFA.

Lee también: La Liga de España se suma a la Premier League y tampoco cederá jugadores para la triple fecha clasificatoria

A través de un comunicado, en el ente rector del fútbol mundial explicó qué se hará con el monto recibido.

“La suma fue sustraída de las cuentas bancarias de los ex funcionarios involucrados durante años en tramas de corrupción futbolística por las que fueron procesados. Los fondos se destinarán al recién creado Fondo de Condonación del Fútbol Mundial, establecido bajo los auspicios de la Fundación FIFA para financiar proyectos relacionados con el fútbol que influyan de manera positiva en comunidades de todo el mundo”, informó el presidente del organismo, Gianni Infantino.

Lee también: Humberto Suazo dice adiós a La Serena: Pidió a la dirigencia poner fin a su contrato

“Me complace enormemente que el dinero sustraído ilegítimamente regrese ahora al fútbol para cumplir su auténtico propósito, su finalidad debida desde el principio. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a las autoridades judiciales de Estados Unidos por el trabajo que han llevado a cabo en estas cuestiones, por su rapidez y eficacia para llegar a una conclusión y por su confianza en general”, declaró Infantino.

“La verdad es que, gracias a su intervención en 2015, hemos cambiado radicalmente la FIFA desde la organización tóxica de aquellos días hasta transformarla en un organismo rector mundial sumamente apreciado y digno de toda confianza. Ahora que, por suerte, hemos superado con creces aquel periodo deplorable de nuestra historia, produce una enorme alegría que estos ingentes fondos se pongan a disposición de la Fundación FIFA, pues beneficiarán a muchísimas personas en todo el mundo del fútbol, sobre todo a través de programas destinados a los jóvenes y a las comunidades”, añadió el presidente del organismo.

The United States Department of Justice has awarded the sum of USD 201 million to the FIFA Foundation as compensation for the losses suffered by FIFA, Concacaf and CONMEBOL as victims of decades of football corruption schemes.

Details 👉 https://t.co/RsGWy1SsB2 pic.twitter.com/tDLbnSL4aJ

— FIFA.com (@FIFAcom) August 24, 2021