El delantero Ferran Torres ya es oficialmente jugador del FC Barcelona, tras firmar un contrato con el club azulgrana hasta junio de 2027, según informó la entidad blaugrana en un comunicado este martes.

“El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Manchester City para el traspaso de Ferran Torres. El jugador ha firmado contrato con el Club para las próximas 5 temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros”, expresó el club catalán.

En un video compartido en las redes sociales, el delantero español reconoció estar “muy contento” por unirse “a este gran club”. “Va a ser un orgullo vestir esta camiseta“, añadió Ferran Torres, que apareció en ese mensaje junto a la imagen de algunas jóvenes promesas del primer equipo, que formaban lo que el club llamó ‘dreamteam’.

El próximo lunes día 3 de enero, a partir de las 11.00 horas, tendrá lugar la presentación de Ferran Torres como nuevo jugador del FC Barcelona, en un acto previo al entrenamiento de puertas abiertas del primer equipo de fútbol, que tendrá lugar en el Camp Nou a partir de las 12.00 horas.

“Estoy muy contento de unirme al Barcelona, espero seguir creciendo como futbolista y persona, quiero ayudar al Barça a ser lo que es, uno de los mejores equipos del mundo. Es un paso enorme en mi carrera para seguir creciendo, con un entrenador ideal. Es un club que se ha ilusionado con mi llegada, estoy deseando incorporarme”, confesó el delantero en declaraciones a los medios del club catalán.

Finalmente, sobre la figura del entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, el delantero elogió su “impecable” carrera como jugador.

“Como entrenador está empezando, pero es un técnico formidable, me va a ayudar a crecer y mejorar“, concluyó Torres en sus primeras declaraciones como jugador del FC Barcelona.

Ferran Torres is ours until 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣!

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 28, 2021