(CNN) – La Premier League inglesa reportó un récord de 103 casos de COVID-19 en la semana previa al Boxing Day.

“La Liga puede hoy confirmar que entre el lunes 20 de diciembre y el domingo 26 de diciembre se administraron 15.186 pruebas de COVID-19 a jugadores y personal de los clubes”, se lee en un comunicado. “De estos, hubo 103 nuevos casos positivos”.

Lee también: Hospitalización de niños por COVID-19 se cuadruplica en Nueva York

Los 103 casos son un aumento con respecto a la semana anterior (del 13 al 19 de diciembre) cuando 90 jugadores y miembros del personal dieron positivo por el nuevo coronavirus.

“La seguridad de todos es una prioridad y la Premier League está tomando todas las medidas de precaución en respuesta al impacto de la variante Ómicron”, agregaron en el comunicado. “La Liga volvió a sus medidas de emergencia y aumentó los testeos de los jugadores y el personal del club”.

Lee también: Francia impone el teletrabajo y adelanta la tercera dosis de refuerzo ante quinta ola del COVID-19

Además del aumento de las pruebas, las medidas de emergencia empleadas por la Premier League incluyen protocolos que requieren que se usen mascarillas en lugares cerrados y distanciamiento físico obligatorio.

La Premier League señaló que estaba publicando los números de casos en aras de la transparencia y la integridad de la competencia, pero agregó que no publicaría los nombres de los jugadores y equipos donde se habían realizado los diagnósticos.

Attending a #PL match? You must:

✅ Be fully vaccinated and are encouraged to take a lateral flow test

✅ Complete your COVID-19 self declaration on your club's website

✅ Only attend if you can show your COVID pass

✅ Wear a face covering

✅ Follow public health guidance pic.twitter.com/S3c02tgyMw

— Premier League (@premierleague) December 27, 2021