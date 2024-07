Ex Colo Colo recibe dura sanción por suplantación de identidad: Cambió su nombre y mintió en su edad

En mayo, Independiente del Valle apartó al jugador del primer equipo y pidió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol la apertura de una investigación por suplantación de identidad.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decidió sancionar al actual jugador de Independiente del Valle, Alexander Bolaños, por suplantación de identidad.

¿Qué pasó?

Entre 2016 y 2018 el delantero ecuatoriano fue parte del equipo juvenil de Colo Colo, sin lograr mayor participación en al primer equipo.

El caso surgió en abril de este año luego de que un hombre, quien dijo ser exrepresentante del jugador, confesó a Radio Sport 890 que el verdadero nombre es “Romario” y que su cédula está cambiada, al igual que su fecha de nacimiento. “Es mayor de 24 años”, afirmó.

“Yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Si me hubiesen pagado yo no decía nada. No me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto. Yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que si utilizaban a Bolaños podían ser sancionados”, reveló.

En mayo, Independiente del Valle lo apartó del primer equipo y pidió a la FEF la apertura de una investigación por suplantación de identidad.

No tiene 24 años, tiene 30

En los registros oficiales, el jugador figura como Alexander David Bolaños Casierra, nacido el 12 de diciembre de 1999, es decir, a la fecha tendría 24 años. Sin embargo, tras una investigación de su actual club, se reveló que en realidad su verdadero nombre es Jancer Romario Bolaños Casierra y que nació el 23 de mayo de 1994, por lo que tiene 30 años.

Así las cosas, la Comisión Disciplinaria de la FEF sancionó a Bolaños con una suspensión de tres años sin poder jugar fútbol.

De esa manera, según consigna El Comercio, Bolaños no podrá jugar fútbol ni realizar ninguna actividad relacionada con dicho deporte durante tres años.

Además, en ese tiempo, su nombre real deberá ser eliminado de los registros para que no sea registrado en la Federación Ecuatoriana de Fútbol.